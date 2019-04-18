İzmir’de iki kişi arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6270 sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Akkuş ile Cüneyt Y. bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cüneyt Y. bıçak ile Yılmaz A.’yı göğsünden yaraladı. Şüpheli Cüneyt Y. olay yerinden kaçarken, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Yılmaz Akkuş, sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akkuş’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Cüneyt Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda Yılmaz A.’nın S.Y. isimli bir kişiyle imam nikahlı olduğu, şüpheli Cüneyt Y.’nin ise S.Y. isimli kişi ile kardeş olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.