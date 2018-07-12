İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı

İddiaya göre, Turabi S. (27), Esatpaşa Mahallesi'ndeki bir parkta kız arkadaşıyla oturan E.D'den (18) bulunduğu yeri terk etmesini istedi.

E.D'nin parkta oturmaya devam etmesi üzerine Turabi S, yanlarına giderek E.D'yi darbetti. Bunun üzerine telefonla kardeşiyle arkadaşlarını arayan E.D. ile Turabi S'nin yanındaki grup arasında kavga çıktı.

Kavga esnasında bıçaklanan Turabi S. ve B.D. (16) yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Turabi S. yaşamını yitirdi, B.D'nin ise Çiğli Bölge Eğitim Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Polis, B.D. ve babası M.D. (42) ile ağabeyi E.D'yi hastane, kavgaya karıştığı tespit edilen M.T'yi (20) ise Aliağa ilçesinde gözaltına aldı.

Kavgaya karışan diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.