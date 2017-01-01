İzmir’de hızlı değişim

İstanbul’dan İzmir’e akın eden markalı konut üreticileri geliştirdikleri projelerle bu ilimizdeki konut fiyatlarına olumlu etki yapmaya başladı. Geçen yıl 4 bin lira seviyesinden başlattığı yeni alım kampanyasında başarılı bir seyir izleyen DAP Yapı, yatırımcılarına ortalama yüzde 50 kazandırdı. Buna rağmen İzmir’deki değer artışının devam etmesi bekleniyor. Şehrin Ödemiş, Menemen, Aliağa ve Dikili ilçelerinde metrekaresi bin 800 ile 2 bin 400 lira arasında değişen metrekare birim değeri üzerinden ikinci el konut sahibi olmak mümkün. Şerefiyesi ve kat yüksekliğine göre değişen fiyatların sıfır dairelerde ise maksimum yüzde 40- 50 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.