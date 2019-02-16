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İzmir’de heyelan paniği

İzmir Bornova ilçesinde heyelan meydana geldi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 09:18
İzmir’de heyelan paniği

İzmir Bornova ilçesinde heyelan meydana geldi. Yaklaşık 10 evde hasar oluşurken, bir ev tamamen yıkıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi Ardıç sokakta heyelan meydana geldi. Yaklaşık olarak 10 gündür bölgede toprak kayması meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan heyelan nedeniyle 10 evde hasar oluştu, bir ev tamamen yıkıldı. Zarar gören evlerde yaşayan insanlar tahliye edildi. Paniğe neden olan olay nedeniyle sağlam evlerde yaşayan ev sakinleri evlerine giremedikleri öğrenildi.


Heyelan nedeniyle bazı yollar kapanırken bazıları ise kullanılamaz hale geldi.


Elektrik ve su hatlarında oluşan hasar nedeniyle mahalleye elektrik ve su verilemediği bildirildi. Yaşanan olayda can kaybı veya yaralı olmazken, mahallede maddi hasar meydana geldi.



"Devletimizden yardımlarını bekliyoruz"


Meydana gelen heyelan nedeniyle evinde çıkmak zorunda kaldığını ve mağdur olduğu belirten Murat Boğaziçi, "Köyümüzün son hali, son durumu ortada. Biz burada çok mağduruz. Devletimiz büyüktür. Her yere kolu uzanır. Bunu biliyoruz, görüyoruz ve duyuyoruz. Devletimizden yardımlarını bekliyoruz. Yaklaşık iki haftadan beri ufak ufak çatlamalar vardı ama şuanda son durum üç gün içerisinde çok büyüdü. Evlerimiz ve ahırlarımız yıkıldı. Yollarımız kapandı. Elektrik ve sularımız kesildi. Şuanda bazı kişiler evlerinde kalıyor. Kalmak mecburiyetinde kalacak başka yerleri yok. Ama inşallah devletimiz en kısa zamanda elini uzatacaktır. Herkes tedirgin. Belediyemiz bizimle ilgilenmiyor. Bu durumdan da şikâyetçiyiz. Belediye geliyor bize herhangi bir şey söylemiyor. Bir şey yapmadan gidiyor. Şuan da bizim hayvanlarımız damlarda kaldı. Eşyalarımız evlerde kaldı.Biz akrabalarımızın yanına sığındık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sağ olsun kaymakam bey geldi. Kiraya gidin kiranızı karşılayacağız dedi ama bundan sonraki süreç nasıl olacak merakla bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Devletten yardım beklediklerini dile getiren bir başka bölge sakini Nazip Boğaziçi ise "Bölge kayması var şuan burada. Müteahhit yer aldı burada oraları kazdılar daha sonra yer kaymaya başladı. Daha önce burada böyle bir şey olmuyordu. Kazdılar yerleri yerler oynamaya başladı. 10 tane ev hasar aldı. Yaklaşık 10 gündür durum böyle burada.Millet nereye gideceğini şaşırdı. Sürekli kayıyor yerler. Bizde elektriksiz kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletten destek bekliyoruz" diye konuştu.


Öte yandan, bölgeye gelen Bornova Kaymakamı Fatih Gezer ve AFAD ekipleri incelemelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:18
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