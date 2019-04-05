0553 313 94 23

İzmir'de heyelan olan mahalle için "afete maruz bölge" talebi

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu:- "Heyelan bölgesi içinde 45 ev, 39 ahır ve samanlığın olduğunu tespit ettik. Alanın afete maruz bölge ilan edilmesi için hazırladığımız rapor, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi"

05 Nisan 2019 Cuma 09:47
İzmir'de heyelan olan mahalle için "afete maruz bölge" talebi

İZMİR (AA) - İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Metin Saroğlu, heyelan nedeniyle 27 evin tahliye edildiği Bornova ilçesine bağlı Eğridere Mahallesi'nin afete maruz bölge ilan edilmesi için rapor hazırlandığını bildirdi.

Saroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada heyelanın gerçekleştiği 11 Şubat'tan bu yana AFAD ekiplerinin bölgede vatandaşların can ve mal kaybı yaşamamaları için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Mahallede heyelan nedeniyle zarar gören ev ve ahırların boşaltıldığını belirten Saroğlu, "Önce AFAD'ın teknik ekipleri alana gidip çalışmalar yaptı, alanda heyelanın devam ettiğini tespit etti. Bu çalışmayı bilimsel alana taşımak için Dokuz Eylül Üniversitesinin ilgili mühendislik fakülteleriyle müşterek bir çalışma yaptık. O raporda da alanda heyelanın devam ettiği, bölgede yerleşimin olamayacağı, can ve mal riskinin olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.

Saroğlu, hazırladıkları raporları İçişleri Bakanlığına bildirmelerinin ardından bakanlıktan teknik bir ekibin de mahalleye giderek incelemede bulunduğunu ifade etti.

Bakanlık yetkilileriyle yaptıkları çalışma hakkında da bilgi veren Saroğlu, şunları kaydetti:

"Heyelan bölgesi içinde 45 ev, 39 ahır ve samanlığın olduğunu tespit ettik. Bütün bu sonuçları Sayın Valime arz ettim. Buranın afete maruz bölge olarak ilan edilmesi için hiyerarşik olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar gidecek yolun bir başlangıcıdır. İçişleri Bakanlığına evrakları gönderdik. Alanın afete maruz bölge ilan edilmesi için hazırladığımız rapor, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Afete maruz bölge olursa şimdiden hazırlığını yaptık, hak sahibi olanların evleri, ahır ve samanlıkları yapılacak."

Saroğlu, evlerinden tahliye edilen vatandaşların mağdur olmaması için devletin tüm olanaklarıyla seferber olduğunu, kira desteğine devam edildiğini sözlerine ekledi.

Bornova'ya bağlı Eğridere Mahallesi'nde ocak ayındaki yağışlar sonrası yerde oluşan çatlaklar, hızla genişlemiş, heyelan sonucu bir evin yıkıldığı bölgedeki 27 evle ilgili tahliye kararı verilmişti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 09:47
  1. afad
  2. Cumhurbaşkanlığı
  3. Dokuz Eylül Üniversitesi
  4. Eğridere Mahallesi
  5. heyelan
  6. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’nın 3 ilçesinde altyapıya dev yatırım
    1. Bursa’nın 3 ilçesinde altyapıya dev..
    2. Baro Başkanı Adem Aktürk: "Avukatlar..
    3. Dolar/TL 5,6010 seviyesinde işlem..
    4. Aydın’da çapa yevmiyesi 150 liraya..
    5. 5 Nisan Avukatlar Günü
    6. Aydın dağlarında at ve öküzler tarım..
    7. Gram altın 232 lira seviyelerinde..
    8. Önce hayat, sonra bebek
    9. "Anneler ninni söyleyerek deşarj..
    10. AK Parti’li meclis üyeleri..
    11. Çin ile ABD arasındaki ticaret..
    12. Sayan X-Ray cihazlarını söktürdü!..
    13. Doğalgaz arama alanlarında inceleme
    14. Tarihi caminin temelini kazdılar
    15. YÖKAK’tan 11 ulusal akreditasyon..
    16. Tekirdağ’da kaçak göçmen operasyonu
    17. İzmir'de heyelan olan mahalle için..
    18. İstanbul'da "Büyük Göç" sürüyor
    19. Nef, 50 milyon liralık tahvil ödemesi..
    20. Husumetli iki gruptan çok sayıda silah..
    21. Nisan ayında karla mücadele çalışması
    22. (Özel) Karganın çiğ köfte sevgisi
    23. SSK ve Bağ-Kur emekli temmuz zam oranı..
    24. "Ardıç katranı saç derisindeki..
    25. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    26. Restoranda 5 kişiyi yaralayan..
    27. Türkeş için Mevlit okutuldu
    28. TİKA’dan Hırvatistan’da Genç..
    29. GRAFİKLİ - Esed rejimi Suriye'de 216..
    30. TSK'ya 5 yeni İHA/SİHA
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    ABD'den Türkiye yine tehdit dolu mesaj
    Gökçek anlattı: CHP 80 bin oyu böyle yok etmiş!
    Gökçek anlattı: CHP 80 bin oyu böyle yok etmiş!
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    23 Nisan'da poz verdiği koltuğa, 32 yıl sonra Belediye Başkanı olarak oturdu
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı
    AK Parti İstanbul'da son durumu açıkladı

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP itiraz ettiğine bin pişman! Cumhur İttifakı'nın oyları arttı
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!
    CHP ve İmamoğlu'nun adaletten kaçma telaşı!