İzmir'de hayvan hırsızlığı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde iki ayrı ahırdan bir büyükbaş ve 15 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi Armutlu mevkisinde iki ayrı ahırdan bir büyükbaş ile 15 küçükbaş hayvan çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İki farklı olayın aynı kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, yol güzergahındaki 186 güvenlik kamerası ile 8 Plaka Tanıma Sistemini (PTS) incelemeye aldı.

Araştırmada şüpheliler B.A, H.Y, M.Ş ve M.A'nın 3 ayrı araçla hırsızlığı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheli ile büyükbaş hayvanı satın aldığı belirlenen K.K'yı yakaladı. K.K'nın ahırındaki büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve H.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.