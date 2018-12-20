Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

İzmir'de hastanede yangın

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi diyaliz merkezinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi

20 Aralık 2018 Perşembe 13:46
İzmir'de hastanede yangın

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çıkan yangın nedeniyle diyaliz merkezindeki hastalar tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, hastanenin diyaliz merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle merkezde bulunan hastalar tahliye edilerek başka servislere yönlendirildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Hastane yetkilileri, saat 13.00 civarında diyaliz bölümünde yoğun duman gördüklerini belirterek birimdeki hastaları hızlı bir şekilde tahliye ettiklerini belirtti.

Olayın duyulması üzerine bazı hasta yakınları da hastaneye geldi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, olayı yakından takip ettiklerini ve kendisinin de hastaneye geçtiğini belirterek, "Hastane yönetiminin talepleri doğrultusunda ihtiyaç olursa hastaları başka hastanelere nakletmek için 112 Acil Servis ambulansları da hastanede hazır olarak bekliyor." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 13:46
  1. diyaliz merkezi
  2. Ege Üniversitesi
  3. tahliye
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Putin ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi
    1. Putin ABD'nin Suriye'den çekilme..
    2. Kirayı ödemeyen kızını icraya verdi
    3. Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı..
    4. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu..
    5. Bir harf yüzünden 7 yıl maaş alamadı
    6. Çocukta pnömoni yani zatürre
    7. Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 6..
    8. Duruşma salonunda kan aktı! Taraflar..
    9. Konya Saadet Partisi belediye başkan..
    10. Bu halini unutun! İşte imajını..
    11. Dünyadaki cennet hanede saadet idi,..
    12. "İran istihbaratının İsrail..
    13. UEFA, en fazla Türk kulüplerine ceza..
    14. Kuşatma devam ediyor! El bombası atan..
    15. Ailede muhabbet kalmadı
    16. Almanya'nın kamu borcu üçüncü çeyrekte..
    17. Putin: “İstanbul zirvesinde Türkiye,..
    18. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    19. Son 10 yılda ne oldu? İşte asgari..
    20. VAR uygulaması
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!