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İzmir'de hastane yangını! Hastalar sevk edildi

İzmir'de Eşrefpaşa Hastanesi'nde yangın çıktı. Meydana gelen yangın sonrası 26 hasta poliklinik binasına sevk edildi.

04 Kasım 2018 Pazar 23:22
İzmir'de hastane yangını! Hastalar sevk edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi acil servisin bulunduğu binada çıkan yangın nedeniyle 26 hasta poliklinik binasına nakledildi.

Hastane Başhekim Vekili Pedükcoşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının, acil servisin altındaki UPS odasını soğutan klimadan kaynaklandığını söyledi.

Yangın nedeniyle duman çıktığını ve bir yere sıçramadığını belirten Pedükcoşkun, "Yangın diyemeyiz, bir duman, UPS odasındaki klimadan çıktığı öngörülüyor. Ne çalışan ne de hastalar yönünden sağlık açısından en ufacık risk yok. Hepsi şu anda bahçede. Poliklinik binamız hem dumandan hem de kokudan tamamen izole olduğu için, hastalarımızı oraya transfer ediyoruz. 26 hastamız vardı. Hepimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 23:22
  1. İzmir
  2. Eşrefpaşa

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