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İzmir'de hakkında 36 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

02 Aralık 2018 Pazar 23:15
İzmir'de hakkında 36 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de 2 bin 500 kişiyi dolandırdığı iddia edilen ve hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Türkiye genelinde yaklaşık 2 bin 500 kişiyi internet üzerinden dolandırdığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 26 yaşındaki Çağdaş İ'nin Bornova'da bir evde saklandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Ekipler Çağdaş İ'yi kaçmak isterken gözaltına aldı.

Çağdaş İ'nin 94 çeşitli suçtan kaydının olduğu, 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çağdaş İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 23:15
  1. dolandırıcılık
  2. hapis cezası
  3. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü

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