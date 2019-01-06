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Ortodokslar İzmir'de 'haç çıkarma' öreni düzenledi

İzmir'de Ortodoks Hristiyanlar Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümünü anmak için denizden haç çıkarma töreni düzenledi. Fener Rum Patriği Bartholomeos, denizden haçı getirenlere ucunda haç bulunan kolye hediye etti.

06 Ocak 2019 Pazar 14:44
Ortodokslar İzmir'de 'haç çıkarma' öreni düzenledi

İzmir'de Aziz Vukolos Kilisesi'ndeki ayinin ardından Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen cemaat ve din adamları, deniz kıyısında oluşturulan platform üzerinde dualar okudu.

İzmir Metropoliti Bartholomeos Samaras'ın duaların ardından denize attığı haçı, cemaatten denize atlayanlar çıkardı.

Bartholomeos kolye hediye etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, haçı getirenlere ucunda haç bulunan kolye hediye etti.

Bartholomeos Samaras, ayinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, denize haç attığı esnada Ege Denizi'nde hayatını kaybedenler için dua ettiğini belirterek, "Tanrı'ya bütün dünyaya barışın gelmesi için dua ettim. Böylelikle ne mültecilik, ne sığınma, ne savaşlar ve ne de buna bağlı ölümler olsun. Tanrı'dan ülkemizi ve dünyadaki tüm insanları kutsamasını diliyorum." dedi.

İzmir Ortodoks Cemaati ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yorgo Teodoridis, dünyadaki tüm Ortodoksların 6 Ocak tarihinde Hazreti İsa'nın vaftiz edilişini kutladıklarını söyledi.

Şehitlere dua ettiler

Bu kapsamda İzmir'de de denize haç atma töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden Teodoridis, şunları kaydetti:

"Bu tören bizim için çok önemli, Anadolu'nun kadim kültürü olan biz Rumlar, kardeşçe bin yıllardır burada yaşıyoruz. Bugün burada Rumlar var, çevredeki adalardan gelen misafirlerimiz ve Müslüman kardeşlerimizle buradayız. Bu dostluğu pekiştiriyoruz. Bizim için barış ve dostluk çok önemli 2016 yılında ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu tören özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin katkıları ve müsaadeleriyle olmuştur. Biz 2 sene önce İzmir Adliyesindeki terör saldırısında kaybettiğimiz Fethi Sekin polisimizi de unutmadık, onun içinde dua ettik. Tüm kahraman şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Bu arada, tören boyunca deniz polisinin de bölgede hazır olarak beklediği görüldü.

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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 14:44
  1. İzmir
  2. izmir
  3. haç çıkarma
  4. ortodoks
  5. ayin
  6. Aziz Vukolos Kilisesi

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