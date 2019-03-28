İzmir’de Güzelbahçe vapur seferleri iptal

İzmir’de etkili olan olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle İZDENİZ A.Ş., Güzelbahçe seferlerini yarın sabahtan itibaren geçici süreliğine iptal ettiğini duyurdu.

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle yarın sabah saat 7.24 itibariyle Güzelbahçe seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, diğer yolcu ve araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği bildirildi.