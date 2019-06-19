İzmir’de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon İzmir’de Gümüldür yolu üzerindeki ormanlık alanda yapılan operasyonda 30 Afganistan uyruklu göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

İzmir’de Gümüldür yolu üzerindeki ormanlık alanda yapılan operasyonda 30 Afganistan uyruklu göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Gümüldür yolu üzerindeki ormanlık alanda, organizatörlerce yabancı uyruklu göçmen şahısların toplandığı bilgisi üzerine eş zamanlı olarak bahse konu alanda dört araca müdahale edildi. 30 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatör olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

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