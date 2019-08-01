İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu Çeşme ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde 11 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Suriye uyruklu 11 göçmenin Ilıca bölgesindeki bir otoparka bırakıldığını belirledi. Göçmenleri gözetim altına alan ekipler, burada kaçakçılıkta kullanılan malzeme ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği öne sürülen A.K (24) ve Ş.H. (33) ile göçmenleri ilçeye getiren transit aracın sürücüsü M.B. (42) ve olayla bağlantılı oldukları belirlenen Ç.M. (50), E.C. (34) ve E.Y'yi (33) gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



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