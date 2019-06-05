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İzmir’de göçmen kaçakçılığı iddiasına 1 tutuklama

İzmir’in Aliağa ilçesi Helvacı Mahallesi Bahadır Boğazı mevksiinde jandarma tarafından araç içerisinde 27 kaçak göçmen yakalanırken yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 08:58
İzmir’de göçmen kaçakçılığı iddiasına 1 tutuklama

İzmir’in Aliağa ilçesi Helvacı Mahallesi Bahadır Boğazı mevksiinde jandarma tarafından araç içerisinde 27 kaçak göçmen yakalanırken yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 1 kişi tutuklandı.


İlçe Jandarma ekipleri, İzmir – Eski Foça karayolunda 42 EV 299 plakalı bir aracı durdururken araç içerisinde 13’ü çocuk, 14 yetişkin Afgan uyruklu olmak üzere toplam 27 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü Kemal G.’yi yakaladı. Yurt dışına geçişi organize ettiği öne sürülen ve gözaltına alınan sürücü Kemal G. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresine gönderildi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 08:58
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