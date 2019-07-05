0553 313 94 23

İzmir’de göçmen kaçakçılarına operasyon düzenlendi

İzmir’de, yasa dışı göçle mücadele kapsamasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:02
İzmir’de göçmen kaçakçılarına operasyon düzenlendi

İzmir’de, yasa dışı göçle mücadele kapsamasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 8 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Son iki ayda göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar ise 239 kaçak göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçişleri organize ettikleri tespit edilen 8 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si Suriye, 2’si de Türkiye uyruklu olmak üzere 4 kişi mahkemece tutuklandı.



Göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda ise Suriye, Afganistan, Kongo, Irak, Sudan, Orta Afrika, Haiti, Togo, Eritre, Yemen ve Filistin uyrukluların olduğu 239 kaçak göçmen yakalandı.



Öte yandan, salı günü yasa dışı geçişleri organize eden kişilere yönelik yapılan operasyonlarda ise 1’i Sudan uyruklu, 7’si Türk 8 kişi gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahalleliler esrarengiz 2 kişi için ellerinde sopalarla nöbet tutuyor
    1. Mahalleliler esrarengiz 2 kişi için..
    2. TEM’de direksiyon başında kalp krizi
    3. Meclis yemeklerine yüzde yüz zam!
    4. BAE yine çuvalladı! Her yerde kaybediyor
    5. Benzine indirim yapıldı
    6. Gecenin karanlığında bahçede..
    7. Refahiye Belediye Başkanı Paçacı’dan..
    8. Belediye başkanının vurduğu kız..
    9. Polis ve Jandarma ekipleri uyuşturucu..
    10. Performans canavarı Excalibur G900..
    11. Sağlık Bakanlığınca, KPSS puanıyla..
    12. Uluslararası Bursa Festivali Hande..
    13. THY’nin ‘Rüya’ uçağı, ilk tarifeli..
    14. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
    15. ’Sinop mantarı’ Avrupa mutfağının baş..
    16. Bayburt Belediyesi Temmuz ayı Meclis..
    17. Başbağlar’ı unutmadık..
    18. On binlerce kişi görsel şöleni izlemek..
    19. Erol Bedir dede oldu
    20. Kırıkhan ciğeri Şanlıurfa ciğerine..
    FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni ve Talha Uğurluel hakkında karar
    FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni ve Talha Uğurluel hakkında karar
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!
    ABD savaş uçakları kendi ülkesini bombaladı!