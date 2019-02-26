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İzmir’de gerçeği aratmayan tatbikat

İzmir’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İzmir Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen Bölgesel Düzey 2019 Masabaşı ve Saha Tatbikatı gerçeği aratmadı.

26 Şubat 2019 Salı 15:54
İzmir’de gerçeği aratmayan tatbikat

İzmir’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında İzmir Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen Bölgesel Düzey 2019 Masabaşı ve Saha Tatbikatı gerçeği aratmadı.


İzmir İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, meydana gelebilecek sel felaketi için tatbikat yaptı. Suda kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşları kurtarmak için yapılan çalışmalarda gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı. İnciraltı’nda bulunan Kent Ormanı’nın ev sahipliği yaptığı tatbikata Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Balıkesir’den de ekipler katıldı. Senaryo gereği suda kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar için hemen harekete geçen ekipler, vatandaşları karaya çıkarmak için yoğun mesai harcadı. Suyun üzerine gelen bir helikopterden inen AFAD görevlisi, ip yardımıyla aşağıya inerek yardım bekleyen vatandaşı kurtarmayı başardı. Bir başka ekip ise zodyak bot ile yardım bekleyenlerin yardımına koştu. Argo adı verilen ve suda da gidebilen motorlu araç da yine vatandaşların kurtarılmasında büyük pay sahibi oldu. Senaryo gereği akrabalarını kurtarmak için suya giren ve boğulma tehlikesi yaşayan bir vatandaş da görevliler tarafından kurtarılırken, yapılan ilk müdahalenin ardından karaya çıkarıldı. Afet zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili kurtarma, ilk yardım, geçici barınma ve yeniden inşa faaliyetlerinin yürütülmesi için gerçekleştirilen afet senaryosu başarı ile tamamlandı.



"Amacımız halkımızı bilinçlendirmek"


Tatbikat sonrası konuşma yapan AFAD İzmir İl Müdürü Osman Metin Sarıoğlu, İzmir halkını afetlere dirençli hale getirmek istediklerini söyledi. Sarıoğlu, “Öğleden önce masa başı tatbikatını öğleden sonra da saha tatbikatını gerçekleştirdik. İzmir’in deprem bölgesinde yer almasından dolayı geçen yıl deprem tatbikatını gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise İzmir’de depremden daha fazla sel, heyelan ve kaya düşmesi yaşandı. Biz de bu yıl tatbikatın senaryosunu değiştirme kararı aldık ve bu tür doğa olaylarına karşı geliştirdiğimiz tatbikatımızı da yaptık. Amacımız afetlere karşı hem halkımızı bilinçlendirmek hem kendi araç-gereçlerimizi denemek. Bunların yanında da personelimizi geliştirmek istiyoruz. Öğleden önce yaptığımız tatbikatta da kurumsal içi koordinasyonu geliştirmek için çalıştık. İzmir halkını afetlere dirençli hale getirmek istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:54
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