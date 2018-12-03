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İzmir'de genç kızın tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin dava

Buca ilçesinde kanser hastası Sibel Çelik'in, nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra bıçakla öldürülerek yakılmasıyla ilgili davanın duruşması görüldü

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
İzmir'de genç kızın tecavüz edilip öldürülmesine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde kanser hastası Sibel Çelik'in, nişanlısının evinde tecavüze uğradıktan sonra bıçakla öldürülerek yakılmasıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Selman Y, taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü vekili Müjgan Bilgen Özen katıldı.

Müşteki avukatı, eksikliklerin giderilmesini ve sanık Selman Y'nin tutuklanmasını talep ettiklerini söyledi.

Sanık Selman Y, yaklaşık 10 gün önce Alman makamlarının babasını aradığını belirterek, "Davayla ilgili sorular sormuşlar. Öğrendiğime göre diğer sanık olan abim Halil Almanya'da yakalanmış." dedi.

Sanık avukatı, tutuklama yönündeki taleplerin reddine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Halil Y'nin, hakkında çıkartılan kırmızı bültenin sonucuna göre yurt dışından Türkiye'ye getirilmesinin beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Buca ilçesinde 12 Temmuz 2016'da 3 katlı binanın zemin katındaki yangının söndürülmesinin ardından Sibel Çelik'in cesedi bulunmuş, adli tıp incelemesi sonucu Çelik'in tecavüze uğradığı ve cesedinin yakılmadan önce bıçaklandığı tespit edilmişti.

Olayın ardından kayıplara karışan kadının nişanlısı Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatılmış, tutuklanan kardeşi Selman Y. tahliye edilmişti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 18:23
  1. Adli TIp Kurumu
  2. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. sanık

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