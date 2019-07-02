İzmir’de gemi yangını
İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.02 Temmuz 2019 Salı 00:21
İzmir’in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.
İzmir’in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı’ndaki bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayıpatlama meydana geldi. Patlama sonrasında gemide yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
YORUM YAZ