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İzmir'de geçici kimlik izdihamı! Birbirlerini ezdiler

İzmir'de, sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda Suriyeli göçmen, geçici koruma kimlik belgesi almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde toplanınca izdiham yaşandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:17
İzmir'de geçici kimlik izdihamı! Birbirlerini ezdiler

Konak’taki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde, geçici koruma kimlik belgesi almak isteyen Suriyeli göçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. Randevuların aynı güne verilmesi nedeniyle, saatler geçtikçe sayıları yaklaşık 500’ü bulan göçmenler, işlemlerini olabildiğince erken bitirmek için içeriye girmek istedi. Yaşanan izdihamda, bazı Suriyeli bebekler ezilme tehlikesi geçirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine gelen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriyelileri sıraya sokmaya çalıştı. Polislerle göçmenler arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Ortalık sakinleşmeyince Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nden takviye ekip istendi.

Polisler, göçmenlerin sıraya girmelerini sağladı. Göçmenler belirli sayıda gruplar halinde kontrollü olarak içeriye aldı.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 16:17
  1. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü
  2. Suriyeli sığınmacılar
  3. geçici kimlik
  4. izdiham
  5. kalabalık

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