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İzmir’de gece yolcularının sayısı artıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilk 100 gün projeleri arasında hayata geçirilen toplu ulaşımda “Baykuş" seferleri büyük ilgi görüyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
İzmir’de gece yolcularının sayısı artıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ilk 100 gün projeleri arasında hayata geçirilen toplu ulaşımda “Baykuş" seferleri büyük ilgi görüyor. Uygulamadan yararlananların sayısı günden güne artıyor. 18 Temmuz’dan itibaren körfez vapurları perşembe geceleri de Baykuş seferlerine başlayacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı ’Halk Ulaşım Seferberliği’nin ilk adımı olarak hayata geçirilen Baykuş uygulamasıyla 27 Nisan’dan itibaren otobüslere ek olarak vapur, tramvay ve metroda da gece toplu ulaşım imkanı başladı. Daha önce sadece otobüslerle yapılan Baykuş seferleri deniz ulaşımı ve raylı sistemde de geçerli hale geldi. İzmirliler artık günün her saatinde toplu ulaşımdan yararlanabiliyor.



Perşembe geceleri de Baykuş çalışacak


İzmir Körfezi yeni uygulamayla birlikte toplu ulaşımda artık daha yoğun kullanılıyor. Gece seferlerinin başladığı tarihten bu yana körfez vapurlarıyla yaklaşık 12 bin yolcu taşındı. Mayıs ayında 4 bin civarında olan Baykuş yolcusu, Haziranda 5 bine yükseldi. Yolcuların yüzde 75’i Alsancak’tan Karşıyaka yönüne, yüzde 25’i ise Karşıyaka’dan Alsancak yönüne yolculuk etti. En çok yolcu ise Alsancak’tan 00.30 ve 01.00, Karşıyaka’dan 23.59 ve 01.00 seferleriyle taşındı. Baykuş seferlerine beklenenin üzerinde bir olması nedeniyle İZDENİZ Genel Müdürlüğü çarşamba, cuma, cumartesi olmak üzere haftada üç gün yapılan seferlerini dörde çıkarma kararı aldı. 18 Temmuz’dan itibaren körfez vapurları perşembe geceleri de sefer yapacak.



Raylı sistemde de yolcu sayısı arttı


İzmir Metrosu ve Karşıyaka Tramvayı’nda da 00.20’de biten mevcut tarifeye ek olarak başlayan Baykuş seferleri büyük ilgi gördü. İzmir Metrosu’nda cuma ve cumartesi geceleri yapılan ek seferlerden 10 bine yakın yolcu yararlandı. Karşıyaka Tramvayı’nda ise çarşamba, cuma ve cumartesi geceleri toplam 97 Baykuş seferinde bin 500 yolcu taşındı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:19
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