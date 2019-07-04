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İzmir’de fuhuş şebekesine balyoz gibi operasyon: 13 tutuklama

İzmir’de, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine konulurken, şüphelilerin müşterilere attığı mesajlarda ortaya çıktı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
İzmir’de fuhuş şebekesine balyoz gibi operasyon: 13 tutuklama

İzmir’de, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine konulurken, şüphelilerin müşterilere attığı mesajlarda ortaya çıktı. İki otel sahibinin de gözaltına alındığı şüphelilerin, ’Yeni araçlarımız geldi’, ’Selam yaz foto iste’ şeklinde mesajlar attığı belirtildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Urla ilçesindeki bir otelde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisini alması üzerine hemen harekete geçti. Ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takip yaptı ve daha sonrada operasyon yapıldı. İzmir’de 13, Urla’da ise 4 adrese eş zamanlı ardı ardına baskınlar yapıldı. Şebekenin liderliğini yaptığı belirlenen M.Ş.’nin (40) de aralarında bulunduğu 14 kişiyle Kazakistan ve Ukrayna uyruklu 8 kadın gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheliler arasında 2 otel sahibi ve çalışanlarının da olduğu öğrenilirken polis ayrıca adreslerde yaptığı aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirdi.


Öte yandan, şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde ise fuhuş yapan kadınları mobil uygulamalar üzerinden gösterdikleri saptandı. Kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilerin otel ile özel anlaşma yaptıkları, fuhuş amacıyla gelen müşterilerin ve kadınların kaydının yapılmadığı da tespit edildiği belirtilirken, şüphelilerin telefon rehberinde bulunan kişilere, ’Yeni araçlarımız geldi’, ’Selam yaz foto iste’ şeklinde mesajlar attığı ortaya çıktı.


Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 13’ü tutuklanırken, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


Yabancı uyruklu kadınlar da emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 09:43
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