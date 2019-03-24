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İzmir’de fırtına etkili oldu, çatıları uçurdu

İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, sokak tabelaları devrildi.

24 Mart 2019 Pazar 08:14
İzmir’de fırtına etkili oldu, çatıları uçurdu

İzmir’de etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, sokak tabelaları devrildi.


İzmir’de etkili olan fırtına Konak ilçesinde bir evin çatısının uçmasına neden oldu. Olay, saat 00.30 sıralarında Selçuk Mahallesinde meydana geldi. Fırtına nedeniyle 5 katlı apartmanın çatısı uçtu. Olayın yaşandığı anda sokakta kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Sokağın ortasında hava asılı bir şekilde kalan çatı, elektrik tellerine zarar verdi. Olayı gören mahalle sakinleri durumu AFAD, Gediz Elektrik ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen Gediz Elektrik ekipleri, elektrik akımını kapatırken, AFAD ekipleri ise çatının bulunduğu sokakta güvenlik önlemi aldı.


Mahalle sakinleri ise mahallede herhangi birine zarar gelmemesi için sokakta nöbet tuttu.


Mahalle sakinleri nöbette


Saat 00.30 sıralarında büyük bir gürültü ile uykudan kalktıklarını ifade eden 48 yaşındaki mahalle sakini Kadri Yüksel Babayiğit, “Gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Çatının uçtuğunu gördük. Aynı zamanda elektrikler bir anda kesildi. Elektriklerden ateş çıkmaya başladı. İtfaiye ile elektrik arızayı aradık. Bunların ikisi aynı anda geldiler. Elektrik arızadan gelenler bunun alınamadan bir müdahale yapamayacaklarını söylediler. Sağ olsunlar hemen elektriği kestiler. Komşularımızın da çok büyük tehlikesi var. Şuan bazıları uykuda, bilgisi olmayan komşularımız var. Bizde burada nöbet tutmak durumundayız. Yani mahallemizde kimseye zarar gelsin istemiyoruz. Yaklaşık 4,5 saattir buradayız. Bu olay çözülene kadar da mecburen beklemek zorundayız” diye konuştu.


Fırtına kent genelinde etkili oldu


Öte yandan, etkili olan şiddetli fırtına Bayraklı ilçesinde bir evin çatısının da uçmasına neden oldu. Çay Mahallesinde meydana gelen olayda çatının uçtuğu sırada sokakta kimsenin olmaması faciayı önledi. Şehrin belli noktalarındaki sokak tabelalarının ise şiddetli fırtınaya dayanamayıp devrildiği görüldü.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 08:14
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