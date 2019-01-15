İzmir'de FETÖ/PDY davası

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık eski İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Adem T. ile eşi Gülhan T'nin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet Adem T. ile eşi eski İKÇÜ şube müdürü Gülhan T. ve avukatları katıldı.

Tanık A.S. 2015 yılında Gülhan T. ile aynı birimde çalıştıklarını belirterek idari tahkikat komisyonunda görev yaptığını ve tahkikat sırasında Gülhan T'nin FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle kapatılan Gediz Üniversitesi ile yakın ilişkiler içerisinde olduğunu ve bu üniversitede derslere girdiğini öğrendiğini ifade ederek, şu beyanda bulundu:

"Çalıştığım birimdeki personel, Gülhan T'nin öğrencileri örgüt yurtlarına ve evlerine yönlendirdiğini söylemişti. Üniversitede FETÖ/PDY'ye yönelik başvuru ve ihbarları Gülhan T'nin gördüğünü ve bu ihbarları örgüt üyelerine ilettiğini düşünüyorum. Bu düşüncemin kaynağı üniversite içindeki gözlemlerimdir. Gülhan T. benim odamda konuşurken FETÖ/PDY tarafından eşi Ahmet Adem T'nin Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektör adayı olmasını istediklerini ve kendisini desteyeceklerini belirtmişti. Eşinin rektör adaylığını açıkladığını ancak FETÖ'nün son anda başkasını destekleyeceğini söyledi."

Tanık M.A. sanık Ahmet Adem T'nin FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığını bildiğini, Gülhan T'nin de eşinin baskısıyla eski adıyla "cemaate" katıldığına ilişkin etraftan yoğun duyumlar aldığını söylediğini ifade etti.

Tanık, "Ahmet Adem T. su ürünleri dekanıydı. FETÖ'nün üniversite içindeki en etkin ve yetkin kişilerinden biriydi. Bu bilginin kaynağı harekat tarzı. Üniversite içerisinde ben herşeyi yapabilirim edasındaydı." dedi.

Tutuksuz sanık Ahmet Adem T. aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek tanıkların husumetleri olduğu gerekçesiyle aleyhe beyanda bulunduklarını ileri sürdü.

Mahkeme başkanı dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İKÇÜ'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada tutuklanan eski dekan Prof. Dr. Ahmet Adem T. ile tutuksuz yargılanan eşi Gülhan T. hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ahmet Adem T. yargılama devam ederken tahliye edilmişti.