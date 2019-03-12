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İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 42 gözaltı

İzmir’de FETÖ’ye yönelik 55 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

12 Mart 2019 Salı 09:35
İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 42 gözaltı

İzmir’de FETÖ’ye yönelik 55 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.

 

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Türkiye’nin farklı bölgelerinde firari olan ve İzmir’e gelerek illegal hücre yapılanması içinde olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

 

Operasyon kapsamında aralarında üst düzey örgüt mensuplarının ve mahrem abilerin de olduğu 42 kişi 55 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Yapılan aramalarda örgütün gizli haberleşmede kullanılan bilgisayar, telefon, zarflar içinde 92 bin lira, 19 bin dolar, 4 bin 300 euro ile şifreli dokümanlar ele geçirildi.



Kaçmak için 3. kattan atladılar

 

Ekiplerin operasyon yaptığı esnada, bazı şüpheliler kaçmak için apartmanın 3’üncü katından atladı. Ancak polis ekiplerinden kaçamayarak gözaltına alındı ve tedavileri için hastaneye götürülürken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Delilleri yok etmek istediler

 

Operasyon sırasında bazı şüpheliler telefondaki gizli bilgilerin ortaya çıkmasını önlemek için format atmaya çalıştı. Ancak ekiplerin dikkati sonucu şüphelilerin eylemleri başarısızlıkla sonuçlandı. Öte yandan şüpheliler telefon ve bilgisayarları camdan dışarıya attı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:35
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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