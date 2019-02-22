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İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

Dosyaları ayrılan 4'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, 1 sanığı adli kontrol şartıyla tahliye etti

22 Şubat 2019 Cuma 20:56
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 4'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi.

22'nci Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan ve duruşmada dinlenilen "Şef" kod adlı gizli tanık, daha önce baskı altında alındığını iddia ettiği ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

Tanık B.A, son olarak Hatay'ın Dörtyol ilçesinde jandarma özel harekat bölük komutanlığında görev yaptığını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için "samimi" beyanlarda bulunduğunu dile getirerek, bu davanın tutuksuz yargılanan sanıklarından E.L'nin, FETÖ yapılanması içerisinde olduğunu ileri sürdü.

Babasının da örgütten olduğuna ilişkin bilgiyi E.L'den öğrendiğini anlatan B.A, E.L'nin örgüt evlerine düzenli gittiğini, paralel devlet yapılanmasıyla irtibatlı olduğunu savundu.

Sanık E.L. ise B.A'yı ilk kez mahkemede gördüğünü savunarak, kabul etmediği tanık beyanlarının başkasının yönlendirmesiyle verildiğini öne sürerek, B.A'nın gerçek dışı ifadeler kullandığını dile getirdi.

Ortaokul yıllarında örgütle tanıştığını anlatan tanık H.K, askeri okula FETÖ'nün yönlendirmesiyle girdiğini, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" soruşturmasında her şeyi samimi bir şekilde anlattığını ifade ederek, tutuksuz sanık M.D'nin de bu yapıdan olduğunu iddia etti.

H.K'nin askeri okulda sınıf arkadaşı olduğunu söyleyen M.D, etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmak adına ifade verdiğini, tanığın anlattıklarına bir itirazının olmadığını belirterek, daha önceki beyanında değinmediği bir konuyu mahkemede anlattı.

Örgütün askeri öğrencileri sürekli takip ederek baskı altına aldığına vurgu yapan M.D, "Harp Okulu 3'üncü sınıftayken yurt dışına staj maksatlı gidiyorduk. İspanya'ya gittiğimiz bir zamanda, deniz, sahile veya bir gece kulübüne gittiğimizden örgüt abilerinin haberi oluyordu. Türkiye'ye döndüğümüzde buna ilişkin bilgiyi bizle paylaşıyorlardı. Bu tür yerlere kalabalık da tek de gitsek mutlaka haberleri oluyordu. Bunu daha sonra bize karşı baskı unsuru olarak kullanıyorlardı." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında üsteğmen olarak görev yaptığı sırada açığa alındığını belirten tanık S.K. da hakkında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını aktardı.

S.K, "FETÖ ile 2007'den sonra tanıştım. Tutuksuz sanık İ.Ö'yle 2007'den 2015'e kadar örgütle iltisaklıydık. Örgütte ne kadar faaliyetim varsa, İ.Ö'nün de o kadar faaliyeti vardı. Bu yapıda aynı şeyleri yaptık." dedi.

Tutuklu sanık E.B'nin adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına ve İ.Ö. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkartılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 20:56
  1. Avukat
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. sanık

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