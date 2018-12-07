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İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

Dosyaları ayrılan 4'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi

07 Aralık 2018 Cuma 13:23
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davada dosyaları ayrılan 4'ü tutuklu 143 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesince, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tanık olarak ifade veren A.S, FETÖ ile 2009'da üniversitede tanıştığını, bir süre irtibatının olduğu örgütten ayrıldığını beyan etti.

Davanın tutuksuz sanıklarından eski yarbay N.B'nin pilot adayı olduğu dönemde filo komutanlığı yaptığını ancak kendisini doğrudan tanımadığını anlatan A.S, N.B.'nin FETÖ ile irtibatına ilişkin somut bir bilgiye sahip olmadığını anlattı.

N.B ise A.S'yle doğrudan bir ilişkisi olmadığını, kendisini tanımadığını belirterek aleyhine olan tanık ifadelerini kabul etmediğini söyledi.

- "İma yoluyla namaz kıl"

Tanık Y.B ise tutuksuz yargılanan eski astsubay M.U'yla 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sürecinde otomobille yolculuk yaptığını ifade ederek, M.U'nun bu sırada kendisine "nizamiyede seccade kullanmadan ima yoluyla namaz kılması gerektiği" yönünde telkinde bulunduğunu, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den bahsederken de "Hocaefendi" tabirini kullandığını iddia etti.

Duruşmaya öğle arası verildi.


Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 13:23
  1. Avukat
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  5. sanık

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