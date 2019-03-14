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İzmir'de FETÖ sanığı iş adamının yargılandığı dava

Mahkeme heyeti, örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla yargılanan iş adamı Rüstem Ergül'e ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi

14 Mart 2019 Perşembe 15:37
İzmir'de FETÖ sanığı iş adamının yargılandığı dava

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanık iş adamı Rüstem Ergül hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verildi.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Ergül ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, sanık hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla kamu davası açılmasına rağmen bu suçu işlediğine dair yeterli somut delil elde edilmediğinden Ergül'ün "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Ergül, 17-25 Aralık 2013 sürecinin ardından FETÖ'den isteğiyle ayrıldığını belirterek, örgütü kınadığını ve himmet adı altında yardımda bulunmadığını savundu.

Öğrencilere yardım etmekten başka amacının olmadığını savunan Ergül, suçsuz olduğunu ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Ergül'ün avukatı Hale Çakıcı ise Ocak 2014'ten önce örgütten ayrılan müvekkilinin FETÖ ile ilgili bildiklerini samimi bir şekilde anlattığını, dosyada Ergül'ün beyanları dışında somut bir delilin olmadığını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Ergül'le ilgili ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

- Operasyon ve iddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri , Temmuz 2016'da düzenlediği operasyonda, örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla Rüstem Ergül'ü gözaltına almıştı.

Tutuklanan ve ilk duruşmada serbest bırakılan Ergül hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet ve silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 15:37
  1. Avukat
  2. FETÖ
  3. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Rüstem Ergül
  5. sanık

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