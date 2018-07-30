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İzmir'de FETÖ sanığı iş adamına 15 yıla kadar hapis istemi

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, kapatılan Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonunun (ESİDEF) başkanı Mustafa Özkara'nın yargılanmasına devam edildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:05
İzmir'de FETÖ sanığı iş adamına 15 yıla kadar hapis istemi

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Özkara ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, dosya kapsamında elde edilen deliller ve tanık  beyanları da dikkate alınarak sanık Özkara'nın "silahlı terör örgütü üyesi olma"  suçundan 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi ve tutukluluk halinin devamına karar  verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Sanık Özkara, esasa ilişkin savunma için ek süre talebinde bulunarak  tahliyesini istedi.

Savcının mütalaa vereceğinden haberlerinin olmadığını savunan sanığın  avukatı Ergün Bademci, esasa ilişkin yazılı savunma vereceklerini belirterek süre  talebinde bulundu.

Müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğunu kaydeden Bademci,  Özkara'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunma için sanığa süre verilmesine ve  tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

OPERASYON

İzmir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı  çıkartılan, kapatılan ESİDEF'in başkanı Özkara, Fahri İzmir Konsolosluğunu  yürüttüğü Kırgızistan'a kaçmaya çalıştığı sırada 29 Temmuz 2016'da İstanbul  Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmış, 11 Ağustos 2016'da tutuklanmıştı.

Özkara, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral'in, Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit mahiyetinde yaptığı konuşmayı  dakikalarca ayakta alkışladığı görüntülerle gündeme gelmişti.

Cumhuriyet savcısı, Özkara hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma"  suçlamasıyla dava açmıştı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 19:05
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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