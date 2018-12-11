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İzmir'de FETÖ operasyonu

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 19 kişi hakkında yakalama kararı verildi

11 Aralık 2018 Salı 11:14
İzmir'de FETÖ operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen, aralarında avukat, doktor, öğretmen ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürünün de bulunduğu 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 11:14
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