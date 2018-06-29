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İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülne soruşturma kapsamında 17 kişi gözaltına alındı.

29 Haziran 2018 Cuma 17:10
İzmir'de FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele şube ekipleri, örgütün illegal faaliyetlerini gerçekleştirmek için aracı olarak kullandığı ve KHK ile kapatılan vakıfların mütevelli heyetlerindeki şüphelileri tespit etti.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'taki yazışma içeriklerine göre FETÖ üyesi olduğu belirlenen, örgüte ait eğitim ve öğretim kurumlarında çalışanlara, örgüte ait öğrenci yurtlarına ele geçirilen USB bellekte yapılan inceleme neticesinde ele geçirilen fotoğraflarda kimlikleri deşifre edilen kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarından yakalama kararı bulunan 23 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi ve Fatih Kolejinin sahiplerinden A.R.D'nin de olduğu belirtilirken, kapatılan Şifa Üniversitesi kurucularından Mahmut Akdoğan'ın oğlu Usame Akdoğan'ın da arasında bulunduğu 5 zanlının ise yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.

AA

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:10
  1. İzmir
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü

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