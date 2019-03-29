İzmir'de yaşanan kazada özel harekatçı yaşamını yitirdi İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat timinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi.

Muammer Aktı'nın (30) kullandığı motosiklet, Kaynaklar Mahallesi İzmir Sebze Meyve Hali yakınında kavşaktan dönüş yapan bir tıra çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Aktı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Aktı'nın cenazesi, savcının olay yerindeki inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Aktı'nın cenazesi, çalıştığı şubede düzenlenecek tören sonrası memleketi Ordu'ya gönderilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.