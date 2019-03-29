İzmir'de yaşanan kazada özel harekatçı yaşamını yitirdi
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel harekat timinde görevli polis memuru yaşamını yitirdi.29 Mart 2019 Cuma 12:08
Muammer Aktı'nın (30) kullandığı motosiklet, Kaynaklar Mahallesi İzmir Sebze Meyve Hali yakınında kavşaktan dönüş yapan bir tıra çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Aktı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aktı'nın cenazesi, savcının olay yerindeki inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Aktı'nın cenazesi, çalıştığı şubede düzenlenecek tören sonrası memleketi Ordu'ya gönderilecek.
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