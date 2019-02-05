İzmir'de feci kaza: Kamyona arkadan çarptı... İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Çeşme kara yolunun Seyri Sefa rampası mevkisinde Nuri Berkan Erdoğan (25) idaresindeki 35 TC 385 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sucuattin Turan'ın kullandığı 35 TFR 69 plakalı balık yüklü kamyona arkadan çarptı. Sağlık ve polis ekipleri, otomobil sürücüsü Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araca sıkışan Erdoğan'ın cesedi, AKS ekiplerinin çalışması sonrası otomobilden çıkartıldı. Bu arada aracın hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kamyon sürücüsü Turan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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