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Yeni Akit Gazetesi İzmir'de feci kaza: 11 kişi yaralandı
Yeni Akit Gazetesi

İzmir'de feci kaza: 11 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde U dönüşü yapmak isteyen bir araca başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 03:45:00 -
İzmir'de feci kaza: 11 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ödemiş-Kiraz kara yolu Gerçekli Mahallesi yakınlarında, Bayram M. yönetimindeki 35 AJR 066 plakalı hafif ticari araç, U dönüşü yapan İbrahim D. yönetimindeki 35 DAL12 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen sürücü İbrahim D'nin kızı Özge D. (8) İzmir Dokuz Eylül Üniversite Hastanesine sevk edildi.

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