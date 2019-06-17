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İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’de feci bir trafik kazası meydana geldi. Buca ilçesinde kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden Vedat Özer, park halindeki otobüse çarptı. Kazada sürücü Vedat Özer ve yolcu konumundaki Orhan Seyrek ağır yaralandı. Yaralılardan Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

17 Haziran 2019 Pazartesi 07:02
İzmir'de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Çamlık Mahallesi Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Çamlık Mahallesi'nde kahve işlettiği öğrenilen Vedat Özer, iş çıkışı arkadaşı Orhan Seyrek ile motosikletine binerek eve gitmek için yola çıktı. Özer, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bunun üzerine motosiklet park halindeki otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Özer ve yolcu konumundaki Seyrek yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı.

Yaralılardan Özer, sonra ambulanslarla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Seyrek ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhan Seyrek'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Vedat Özer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 07:05
  1. İzmir
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