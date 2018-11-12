İzmir'de tekne faciası! 10 göçmen kayıp
İzmir'in Dikili ilçesinde göçmenlerin bulunduğu tekne batarken, kıyıya yüzen 2 kişi kurtuldu. Kayıp olduğu belirtilen 10 kaçak göçmen için arama çalışmaları başlatıldı.12 Kasım 2018 Pazartesi 10:16
Güvenlik güçlerine ulaşan 2 kaçak göçmen, bugün saat 06.20 sıralarında, Dikili'nin Denizköy bölgesi Karaada önleri balık çiftlikleri mevkisinde içinde bulundukları teknenin battığını ve kıyıya yüzerek çıktıklarını söyledi. Teknede 10 kaçak göçmenin daha bulunduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Bölgedeki aramalar sürüyor
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