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Aktüel

İzmir'de fabrikadaki kasadan altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 18:39:22 -
İzmir'de fabrikadaki kasadan altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde zeytinyağı fabrikasındaki kasadan altın hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, Sıra Mahallesi Babacan mevkisindeki zeytinyağı fabrikasının kasasında bulunduğu belirtilen 300 Cumhuriyet altınının 5 Ağustos'ta çalınmasıyla ilgili çevredeki 44 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 400 saatlik görüntüyü inceledi.

Olay yerinde keşif yapan 5 şüpheli tespit edildi.

Urla’da olduğu belirlenen zanlılardan S.K. (45) düzenlenen operasyonla yakalandı.

S.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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