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İzmir'de fabrika yangını

Menderes ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

13 Ocak 2019 Pazar 06:33
İzmir'de fabrika yangını

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Oğlananası mevkisi Atatürk Mahallesi Kısıkköy Mobilya Şehri içinde bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede çevredeki fabrikalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 06:33
  1. fabrika
  2. geri dönüşüm
  3. İtfaiye
  4. Kısıkköy
  5. Yangın

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