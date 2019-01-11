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İzmir'de evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davada tutuklu sanık Şükriye Türkmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
11 Ocak 2019 Cuma 19:26
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 19:26
Ceylin Atik
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