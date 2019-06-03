İzmir’de erkek kuaförlerinde bayram yoğunluğu başladı

İzmir’de Ramazan Bayramı’na saatler kala berberlerde arefe günü yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Ramazan Bayramı’na saatler kala erkek kuaförleri ve berberlerinde yoğunluk erken başladı. Bayram öncesi tıraş olmak isteyen vatandaşlar berberlere akın ederken, berberler de yoğun mesai yapmaya başladı. Berberler, vatandaşları mağdur etmemek için randevu sistemiyle çalışırken, gecenin geç saatlerine kadar çalışacaklarını belirtti.

“Yoğunluk başladı”

35 senedir berberlik yaptığını söyleyen Mehmet Kaya, arefe günleri işlerinin her sene yoğun olduğunu belirtti. Kaya, “Bayram yoğunluğu başladı. Bayram öncesinde herkes tıraşını olmak istiyor. Geçmiş yıllarda sabaha kadar çalıştığımız olurdu. Geçmiş yıllara göre bu sene işler daha zayıf gibi. İnşallah bu arefede de geçmiş yıllarda olduğu gibi geç saatlere kadar çalışırız” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda toplum olarak bayram bilincinden uzaklaşıldığını dile getiren berber Kaya, “Maalesef yıllar geçtikçe örf ve adetlerimizden uzaklaşıyoruz. Eskiden bayramlıklar alınır, hamamlara gidilir ve tıraşlar olunurdu. Ne yazık ki yıllar geçtikte bu adetlerimizi unutmaya başladık” dedi.

"İşler çok iyi"

Yaklaşık 60 yıldır berberlik yapan İsmet Kaya ise yoğunluktan memnun olduğunu söyledi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışacaklarını tahmin ettiğinin altını çizen Kaya, “59 yıldır berberlik yapıyorum ve arefe günleri her zaman çok daha fazla yoğun olmuştur. Çok şükür işlerimiz iyi gidiyor. Tahminimce gece 02.00-03.00’e kadar çalışırız” diye konuştu.