İzmir’de enişte dehşeti İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kişi, eniştesi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kişi, eniştesi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi’nde kahvehanede oyun oynayan 33 yaşındaki Muammer Zeyrek, eniştesi M.S.Ç. (64) tarafından yakın mesafeden tüfekle ateş edilerek vuruldu. Göğsünden yaralanan genç adam olay yerinde can verdi. 2 çocuk babası M.S.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Muammer Zeyrek’in cenazesinin bugün Subaşı Camii’nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Subaşı Mezarlığı’na defnedilmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.