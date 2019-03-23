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İzmir'de emekli polis cinayete kurban gitti

Buca'da tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan emekli polis hayatını kaybetti.

23 Mart 2019 Cumartesi 21:58
İzmir'de emekli polis cinayete kurban gitti

İzmir'in Buca ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan emekli polis memuru yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İsmail Sivri Bulvarı üzerindeki bir dükkanda, emekli polis memuru Nuh Kılınç (70) ile F.A. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen olay sırasında F.A, tabancayla Kılınç'a ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerinden kaçan F.A, daha sonra polise teslim oldu.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 21:58
  1. İzmir
  2. emekli polis
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