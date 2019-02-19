İzmir'de düğmeye basıldı! 176 kişi hakkında gözaltı kararı İzmir'de FETÖ'nün mahrem imamları, askerler ve kamuya sızan kripto örgüt üyelerinin de aralarında bulunduğu 176 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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