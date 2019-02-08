İzmir'de dolmuş şoförü darbedildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, bir kadının tartıştığı dolmuş şoförünü darbetmesi vatandaşın kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Devlet Hastanesi önünde bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle dolmuş şoförüyle tartıştı. Kadın, tepki gösterdiği şoföre önce tokat, sonra birkaç kez tekme attı.

Yoldan geçen araçta bulunanlar tarafından kaydedilen bu anlar, sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde, kadının, şoförü tekme ve tokat atarak darbetmesi ve kendisine müdahale etmeye çalışan kişiyi azarlaması yer alıyor.