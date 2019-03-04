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İzmir'de dolandırıcılık operasyonu

Sosyal medyayı kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit eden 3 kişi tutuklandı

04 Mart 2019 Pazartesi 19:07
İzmir'de dolandırıcılık operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de, sosyal medya sitelerinde ödül, hediye veya çekiliş hakkı kazanıldığını belirten reklamlar aracılığıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit eden 3 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara ait kart bilgilerini kullanan ve çeşitli ödemeler gerçekleştiren şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgilerini tespit etti.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.E.K. (20), A.D. (36) ve E.B. (39) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 9 simkart, 1 hafıza kartı ve çeşitli bankalara ait manyetik şeritli 7 kart ele geçirildi.

Şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları yazışmalarda, telefonlarında ve bilgisayarlarında 3. kişilere ait çok sayıda banka ve kredi kartı bilgileri, kimlik bilgisi, phising (oltalama) banka sitesi hazırlamak amacıyla kullanılan görseller, fatura ve vergi ödemelerine ilişkin dekont ve ekran resimleri bulundu.

Şüphelilerin, sosyal medya sitelerinde ödül, hediye veya çekiliş hakkı kazandıklarını belirtir banka reklamları yayınlayarak kişileri tuzağa düşürdükleri, bu linklere tıklayan kişilerin hesap ve banka bilgilerinin elde edildiği, bu bilgiler ile başkalarına ait vergi borçları, fatura gibi ödemeleri gerçekleştirerek haksız kazanç elde ettikleri belirtildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 19:07
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  2. dolandırıcılık
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