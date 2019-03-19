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İzmir'de dolandırıcılık iddiası

İzmir'de kendisini iş adamı olarak tanıtıp, para karşılığı iş takibi yaptığı iddia edilen, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranmakta olan zanlı tutuklandı- Yardım ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan zanlının başhekim yardımcısı olan eşi görevden alındı

19 Mart 2019 Salı 17:42
İzmir'de dolandırıcılık iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'de kendisini "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakını ve ünlü iş adamı" olarak tanıtıp, para karşılığı iş takibi yaptığı iddia edilen, hakkında hapis cezası bulunan ve aranmakta olan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini "ünlü iş adamı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakını" olarak tanıtan bir kişinin "memurların atama işlemlerini yaptığı, iş bulma vaadinde bulunduğu ve kişilerden para aldığı" iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "dolandırıcılık, tehdit, hakaret, basit yaralama ve cezaevi firar" gibi suçlardan sabıkası bulunan H.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan H.Y'nin Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Başhekim Yardımcısı olan eşi N.Y'nin, hastaneye usulsüz personel alımı yaptığı iddiaları üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

Görevden alınan N.Y'nin sözleşmesinin de feshedildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:42
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