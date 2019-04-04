İzmir’de doktora saldıran 4 kişi tutuklandı

İzmir’de bir doktoru darp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp savcılıkça serbest bırakılan 4 şüpheli, İl Sağlık Müdürlüğünün suç duyurusunda bulunmasının ardından tekrar yakalanıp tutuklandı.

Mevlana Mahallesi 29 No’lu Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli olan Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na başvuran B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği eşi için ilaç yazdırmak istedi. Ancak Dr. Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Hakaretler ve tehditler savurarak odadan çıkan B.K. bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.’nin eşi M.K., doktora saldırarak vurmaya başladı. Sağlık merkezindekilerin müdahalesiyle dışarı çıkan M.K., daha sonra beraberinde 9- 10 kişilik grupla gelerek Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu’na yeniden saldırdı. Saldırıda Dr. Yoğurtçuoğlu’nun burnu kırılırken, bu sırada Dr. eşi Elif Çağlayan Türk’ün yanında bulunan ve saldırganlara engel olmak isteyen sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, saldırganlar tarafından başına darbe aldı.

Dr. Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu ve öğretmen Ali Türk’ün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, M.K. dahil 4 kişiyi gözaltına aldı. Sevk edildikleri adliyede, savcılık tarafından serbest bırakılan 4 zanlı İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün suç duyurusu üzerine tekrar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece tutuklandı.