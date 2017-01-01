İzmir’de Doğuş ve Türkerler’den işbirliği

Doğuş Grubu iştiraki d.ream’in kültür-sanat performanslarıyla şehrin nabzını tutan bomontiada, İstanbul’dan sonra ilk defa Mahall Bomonti İzmir’de hayat bulacak.

2018’in son çeyreğinde kapılarını açacak bomontiada’nın şehrin sosyal ve kültürel alışkanlıklarına yepyeni bir boyut getirmesi bekleniyor.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker ile Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, Mahall Bomonti İzmir’de bir araya gelerek işbirliği anlaşmasına imza attılar.

Kazım Türker, "Mahall Bomonti İzmir’in bu iş birliğiyle kentin en hareketli, en renkli, en coşkulu mekânı olacağına eminim" derken, Ferit Şahenk ise "Türkerler Holding aracılığı ile İstanbul’un yeme içme ve kültür-sanat alanındaki bu değerli markasını İzmir’de de hayata geçirecek olmaktan son derece mutluyuz" diye konuştu.