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İzmir'de "Discovery 100" etkinliği

Ege Üniversitesi ile uluslararası melek yatırım ağı MaQasid Angel Investors Network ortaklığında "Discovery 100" etkinliği düzenlendi- Etkinliğe TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:41
İzmir'de "Discovery 100" etkinliği

İZMİR (AA) - İzmir'de Ege Üniversitesi (EÜ) Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile uluslararası melek yatırım ağı MaQasid Angel Investors Network ortaklığında "Discovery 100" etkinliği yapıldı.

EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu'ndaki programa, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Osman Coşkun ile akademisyenler katıldı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili olan Mandal, burada yaptığı konuşmada, Kurul olarak ilk kez bir üniversitede bulunduklarını söyledi.

Mandal, Kurulun, politika ve strateji belgeleri hazırlayarak Cumhurbaşkanına sunmakla görevli olduğunu, politik kararları izlemek ve değerlendirmesini yapıp öneri sunmanın da görevleri arasında bulunduğunu bildirdi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da 206 üniversite arasında TÜBİTAK'a en fazla proje sunan üniversite olduklarını belirtti.

Öğretim üyeleriyle tam bir motivasyon içinde olduklarını dile getiren Budak, şöyle dedi:

"Ar-Ge politikalarımızda çok büyük değişiklikler yaptık. Sadece mesai saatlerinde hareket etmeyen bir eğitim kadromuz var. Saat 17.00'den sonra biz 40 kişilik gruplarla Ar-Ge politikaları anlamında bize verilen yetkiler çerçevesinde neler yapabiliriz diye çalışıyoruz ve bu çalışmaların ürününü de alıyoruz. 2 yıldır Ege Üniversitesi, TÜBİTAK'a en fazla proje sunan üniversite. Bütçe almada da ODTÜ'den sonra gelen ikincilik için İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ile tatlı bir rekabet içinde olan bir üniversiteyiz."

Konuşmaların ardından akademisyenler, projelerine ilişkin sunum yaptı.

- Budak'a ziyaret

Öte yandan, Mandal, kurul üyeleriyle birlikte Budak'ı makamında ziyaret etti. Mandal, Ege Üniversitesi Eski Senato Salonu'nda, senato üyeleri, üst yönetim, EÜ Ar-Ge gruplarından temsilciler ve TÜBİTAK proje yürütücüleri ile bir araya geldi.

Mandal, Budak'ın, EÜ'de TÜBİTAK Ar-Ge Merkezi kurulması talebine destek vereceklerini bildirdi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:41
  1. Ege Üniversitesi
  2. İzmir
  3. TÜBİTAK
  4. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal

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