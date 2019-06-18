İzmir’de dev FETÖ operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından İzmir merkezli 30 ilde 91 şüpheliye yönelik FETÖ terör örgütüne dev operasyon düzenlendi.

FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarınca mahrem yapı tarafından İzmir’deki büfelerde bulunan kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan Bylock kullandıkları tespit edilen, aralarında aktif, ihraç ve emekli olarak görev yapan subay (albay ve yarbay rütbesinde subaylar mevcut) ve astsubayların da bulunduğu 91 şüpheliye yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan yakalama ve arama kararına istinaden İzmir merkezli 30 ilde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında albay yarbay binbaşı rütbesinde halen aktif görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu şahıslar ile Hava Kuvvetlerinde pilot olarak görevli şüphelilerin de olması dikkat çekti. Ayrıca yakalanan şüpheliler arasında askerleri telefonla arayarak toplantı esnasında mahrem hizmetleri yürüten şüpheliler de gözaltına alındı. Şüphelilerin büyük bir çoğunluğu gözaltına alınırken, firarilere yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin soruşturması İzmir Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.