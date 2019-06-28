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İzmir’de denize düşen 1 kişi hayatını yitirdi

İzmir’in Konak ilçesinde, 1 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek denize düştü.

28 Haziran 2019 Cuma 09:10
İzmir’de denize düşen 1 kişi hayatını yitirdi

İzmir’in Konak ilçesinde, 1 kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek denize düştü. Hastaneye kaldırılan vatandaş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olay, saat 05.30 sıralarında Alsancak Mahallesi Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Demirel (56) isimli vatandaş henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek denize düştü. Hasan Demireli’n denize düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar denize girerek Demirel’i denizden çıkardı. Demirel, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alsancak NevvarSalih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Tedavi altına Demirel, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirel’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan, polis ekipleri meydana gelen olayla ilgili çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:10
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